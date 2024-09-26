Bilecik'te Sağlık Personeline KBRN Eğitimleri Verildi
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen eğitimle sağlık çalışanlarının kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlıklı olması amaçlanıyor. Eğitimde KBRN farkındalığı, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve acil durum müdahale yöntemleri ele alındı.
Bilecik'te, sağlık personellerine olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı eğitim verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki eğitimle sağlık çalışanlarının söz konusu tehditlere hazırlıklı olmasının amaçlandığı belirtildi.
Eğitimde KBRN farkındalığı ve triajı, vaka yaklaşımı, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile KBRN ünitelerinin işletilmesinin ele alındığı bildirilen açıklamada, eğitimin ardından acil durumlarda etkin müdahalenin sağlanarak hasta güvenliğinin üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiği duyuruldu.