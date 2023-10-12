Bilecik'te Meme Kanseri Farkındalık Paneli Düzenlenecek

Bilecik Belediyesi meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla 17 Ekim'de Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Meme Kanseri Farkındalık Paneli" düzenleyecek.

Bilecik Belediyesi, Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü ve Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğinde 'Meme Kanseri Farkındalık Paneli' düzenlenecek.

Meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek panelde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. DR. Murat Dinçer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Sevil Akbulut Zencirci, Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Güneri ve Dr. Öğretim Üyesi Zehra Günay Yağcı konuşmacı olarak yer alacak. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 17 Ekim Salı günü saat: 14: 00'da gerçekleştirilecek panele tüm vatandaşlar davet edildi.