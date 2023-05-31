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Bilecik İl Müftülüğü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Manevi Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Bilecik İl Müftülüğü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Manevi Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Sağlık Haberleri

Bilecik İl Müftülüğü personelleri, Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor. Hastanede manevi destek ve rehber olarak görevlendirilen Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan, talep eden hastalara hasta yakınlarına ve hastanede çalışan personele yönelik olmak üzere dini konularda manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunduklarını belirtti.

Bilecik İl Müftülüğü personelleri, Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik Hizmeti İş Birliği Protokolü' çerçevesinde Bilecik İl Müftülüğü, alanında uzman yetkilileriyle Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor.

Hastanede manevi destek ve rehber olarak görevlendirilen Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan, talep eden hastalara hasta yakınlarına ve hastanede çalışan personele yönelik olmak üzere dini konularda manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunduklarını belirtti. Protokol gereği Müftülük yetkililerinin 2020 yılından beri hastanede manevi danışmanlık yaptıklarını hatırlatan Turan, haftada 4 gün 9: 00-16: 00 saatleri arası hizmet veren Manevi Destek Biriminin, talep eden vatandaşlara manevi yönden umut olduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Diyanet İşleri Başkanlığı Şenol Turan Bilecik Rehber Sağlık Haberler

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