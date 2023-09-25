Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara küflü ekmek dağıtılması soruşturması

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalara dağıtılan ekmeğin küflü çıktığına dair sosyal medyada ve basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine Bilecik Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara dağıtılan ekmeğin küflü çıkması nedeniyle soruşturma başlatıldı

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara dağıtılan ekmeğin küflü çıktığına dair sosyal medyada ve basın yayın organlarında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yer alan haberlere ilişkin Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatlarıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.