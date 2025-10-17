Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanını Aldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yürütülen değerlendirme sürecini tamamlayarak "anne dostu hastane" unvanını almaya hak kazandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu unvanla hastanenin, anne adaylarının bireysel ihtiyaçlarının gözetildiği ve mahremiyetlerine önem verilen bir kurum olduğunun tescillendiğini belirtildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin doğumun doğallığını ve fizyolojik sürecini özümsediği aktarılan açıklamada, kurumun "anne ve bebek" odaklı bakım felsefesini esas aldığı ayrıca her anneye özel destek sunulan bir sisteme sahip olduğu kaydedildi.