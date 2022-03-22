BHT CLINIC İstanbul, Tema Hastanesi'nin düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanları doyasıya eğlendi

İSTANBUL (Haberler.com) - Koronavirüs salgını sürecinde gösterdikleri fedakarlık nedeniyle tüm Türkiye'nin takdirini kazanan sağlıkçılar, salgın tedbirlerinin hafiflemesine rağmen yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor.

TIP BAYRAMI KUTLANDI

Son olarak İstanbul'da BHT CLINIC İstanbul, Tema Hastanesi'nin düzenlediği14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanları doyasıya eğlendi.

YAVUZ SEÇKİN SAHNE ALDI

Etkinlikte ünlü sanatçı Yavuz Seçkin tarafından Stand Up gösterisi düzenlendi. Seçkin, esprileriyle sağlık çalışanlarına keyifli anlar yaşattı.

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