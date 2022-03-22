BHT CLINIC İstanbul, Tema Hastanesi'nin düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanları doyasıya eğlendi
Haberler.com - Sağlık
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Pandemi sürecinde gece gündüz canla başla çalışan ve emek veren sağlık çalışanları için, BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nin 14 Mart Tıp Bayramı'nda düzenlediği organizasyonda, ünlü komedyen Yavuz Seçkin stand up gösterisiyle moral kaynağı oldu. Sağlık çalışanları, kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.
İSTANBUL (Haberler.com) - Koronavirüs salgını sürecinde gösterdikleri fedakarlık nedeniyle tüm Türkiye'nin takdirini kazanan sağlıkçılar, salgın tedbirlerinin hafiflemesine rağmen yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor.
TIP BAYRAMI KUTLANDI
Son olarak İstanbul'da BHT CLINIC İstanbul, Tema Hastanesi'nin düzenlediği14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanları doyasıya eğlendi.
YAVUZ SEÇKİN SAHNE ALDI
Etkinlikte ünlü sanatçı Yavuz Seçkin tarafından Stand Up gösterisi düzenlendi. Seçkin, esprileriyle sağlık çalışanlarına keyifli anlar yaşattı.
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