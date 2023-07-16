Beytüşşebap'ta Hasta Ambulans Helikopter ile Van'a Sevk Edildi
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Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan bir hasta, ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi. 41 yaşındaki S.B.'nin Hellp sendromu geçirdiği belirlendi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ambulans helikopter, Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığına iniş yaparak hastayı Van'a götürdü.
Beytüşşebap ilçesinde bir hasta, ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi.
Rahatsızlanarak Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran 41 yaşındaki S.B.'nin Hellp sendromu (alyuvar erimesi, karaciğerde enzimlerin yükselmesi ve trombosit düşüklüğü) geçirdiği belirlendi.
İlk müdahalesi burada yapılan hastanın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığına iniş yapan ambulans helikopter, S.B.'yi Van'a götürdü.