Beytüşşebap'ta Hasta Ambulans Helikopter ile Van'a Sevk Edildi

Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan bir hasta, ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi. 41 yaşındaki S.B.'nin Hellp sendromu geçirdiği belirlendi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ambulans helikopter, Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığına iniş yaparak hastayı Van'a götürdü.