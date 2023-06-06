Beypazarı Ziraat Odası Başkanı: Yağışlar Kene Riskini Artırıyor

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yağışların kene riskini artırdığını belirterek üreticilere tedbir almaları çağrısında bulundu. Ateş, yaptığı açıklamada bu yıl yağışın bol olmasıyla otların çoğaldığını, kene görülme sıklığının da artabileceğini ifade etti.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yağışların kene riskini artırdığını belirterek üreticilere tedbir almaları çağrısında bulundu.

Ateş, yaptığı açıklamada bu yıl yağışın bol olmasıyla otların çoğaldığını, kene görülme sıklığının da artabileceğini ifade etti.

Kenenin ölümlere neden olan bir zararlı olduğuna işaret eden Ateş, bağ, bahçe, orman gibi alanlara girerken açık renk ve kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması veya çizme giyilmesi tavsiyesinde bulundu.

Üreticilerin düzenli olarak kıyafet ve vücutlarında kene kontrolü yapmasının önemine işaret eden Ateş, vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasık bölgelerinin gözden kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Ateş, kene tespit edilmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulmasının ihmal edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.