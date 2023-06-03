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Beypazarı'nda Tırın Dorsesi Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Beypazarı'nda Tırın Dorsesi Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

Beypazarı ilçesinde tırın dorsesi altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Yukarı Sanayi Sitesinde dorseyi sökmeye çalışan sürücü M.A. tırın hareket etmesi sonucu dorse kısmının altında kalarak ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi.

Beypazarı ilçesinde tırın dorsesi altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Beypazarı ilçesinde Yukarı Sanayi Sitesinde dorseyi sökmeye çalışan sürücü M.A. tırın hareket etmesi sonucu dorse kısmının altında kalarak ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Sağlık

Beypazarı Ankara Sağlık Haberler

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