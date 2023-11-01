Beypazarı'nda kalp krizi geçiren sürücü hava ambulansıyla hastaneye götürüldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir fırında çalışan sürücü Hüseyin Yılmaz, aracıyla çalışanları toplamaya çalışırken kalp krizi geçirdi. Yılmaz, hava ambulansıyla başka bir hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren sürücü, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

Ayvaşık Mahallesi'nde bulunan bir fırında çalıştığı öğrenilen ve aracıyla çalışanları toplamaya çalıştığı sırada fenalaşan Hüseyin Yılmaz, yanında bulunanlar tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla başka bir hastaneye gönderildi.