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Beypazarı'nda Fenalaşan Hasta Ambulans Helikopterle Ankara Şehir Hastanesine Gönderildi

Sağlık Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde rahatsızlanan Ertaç Tiftik, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle fenalık geçiren hasta, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine gönderildi.

Beypazarı'nda yaşayan ve daha önce de rahatsızlıkları dolayısıyla ameliyat geçiren Ertaç Tiftik (45) evinde fenalaştı.

Ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Tiftik'in Ankara Şehir Hastanesine sevkine karar verildi.

Tiftik, hastaneye yönlendirilen ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Sağlık

Beypazarı Ankara Sağlık Haberler

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