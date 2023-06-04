Beypazarı Doğal Maden Suyu Türkiye'nin Sağlık Markası ödülüne layık görüldü

Beypazarı Doğal Maden Suyu, 4'üncü "Lider Marka Ödülleri"nde akademisyen, bilim insanı ve iş dünyasından oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda içecekte " Türkiye'nin Sağlık Markası" ödülüne layık görüldü.

Sunuculuğunu Emre Kınay ve Nefise Karatay'ın yaptığı törende, ödül, Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan'a takdim edildi.

Ercan, ödülün ardından yaptığı konuşmada, doğanın mucizesini 1957'den beri tüketicilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Yerin en derin katmalarında 60 yıllık süreçte oluşan maden suyunun doğal yapısını muhafaza ettiklerini belirten Ercan, "Dünya üzerindeki en teknolojik maden suyu tesislerinden olan fabrikamızda saatte 300 bin şişe dolum kapasitesiyle çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük maden suyu tesisine sahip olduğumuz gibi, sektör lideri olarak da Türkiye pazarında önemli bir satış hacmine sahibiz. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada taşımak için ihracat çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Türk'ün olduğu her coğrafyaya maden suyumuzu ulaştırmak en büyük hedeflerimizden birisidir. Yatırımlarımız ve kapsamlı AR-GE çalışmalarımızla Beypazarı'nı Türkiye'nin içecekte sağlık markası haline getirmiş olmak bizleri gururlandırıyor." dedi.

Maden suyunun içinde doğal olarak bulunan pek çok mineralin insan vücudunda önemli işlevleri olduğunu aktaran Ercan, şunları kaydetti:

"Kalsiyum kemik ve diş sağlığı, magnezyum kalp ve damar sağlığı, bikarbonat sindirim sistemi, potasyum hücre mekanizması gibi pek çok konuda insan sağlığını desteklemektedir. Bu nedenle düzenli maden suyu tüketimi minerallerin doğal olarak karşılanması açısından oldukça yararlıdır. Maden suyunu sağlıklı koşullarda tüketiciyle buluşturmak da çok önemlidir. En sağlıklı ambalaj olan cam şişeyi tercih ediyoruz. Böylece maden suyumuz tüm doğallığı korunarak tüketicimizle buluşuyor. Cam şişeler aynı zamanda doğa dostu ve geri dönüştürülebilir olduğu için de her anlamda sağlıklı ve güvenlidir."???????