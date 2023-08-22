Beyin kanaması geçiren POMEM müdürü askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

BİTLİS - Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Kaman, beyin kanaması geçirmesi üzerine askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Bugün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan Bitlis POMEM Müdürü Kazım Kaman'ın ambulansla kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Kaman, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden Kaman, hastanenin bahçesine inen askeri helikopterle Diyarbakır'a götürüldü.