Beyin iltihabı nedeniyle yatağa bağımlı kalan genç fizyoterapist yeniden yürümeye başladı

İzmir'de beyin iltihabı nedeniyle yatağa bağımlı kalan genç fizyoterapist, öğrencilik döneminde staj yaptığı hastanede gördüğü tedaviyle yeniden yürümeye başladı.

Buca ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ece Uluer, 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim alırken İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptı.

Daha sonra 2021'de üniversiteden mezun olan Uluer, 2022 yılında kas hareketlerinde zayıflama ve denge kaybı şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kovid-19'a yakalanan Uluer, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Genç fizyoterapiste yapılan tetkikler sonucu beyin iltihabı teşhisi de konuldu. Uluer, 4 ay boyunca solunum cihazına bağlı tedavi gördü. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Uluer daha sonra solunum cihazına bağlı olarak taburcu edildi.

Yaşamına evinde yatağa bağlı olarak devam eden genç fizyoterapistin durumu öğrenen staj yaptığı hastanedeki meslektaşları, onu yeniden ayağa kaldırmak için tedavi programı başlatmaya karar verdi. Yakınlarının desteğiyle 2023 yılında, öğrencilik yıllarında staj yaptığı hastaneye gelen Uluer'e fizik tedavi uygulamaya başlandı. Uygulanan tedavilere olumlu yanıt veren Uluer, yeniden adım atmaya başladı.

"Onların yeri benim için çok farklı"

Ece Uluer, hastanede AA muhabirine, yaşadığı zor günlerde staj yaptığı hastanedeki meslektaşlarının kendisine umut olduğunu, onların verdiği destek sayesinde yeniden yürümeye başladığını söyledi.

Her şeyin bir anda olduğunu anlatan Uluer, "Daha önce normal bir hayatım vardı. Bir anda bir insanın yüzde yüz yatağa bağımlı duruma gelmesi farklı bir şey. Rahatsızlığımda uyuyordum bir şey hatırlamıyordum. Benim için psikolojik açıdan da kötüydü. Şu anda ayakta olmak benim için mucize bir şey, güzel bir şey. Staj yaptıktan sonra da onlarla görüşmeye devam ediyordum. Çok sevdiğim insanlardı hocalarım. Bana çok yardımları dokundu. Onların yeri benim için çok farklı. Bana çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Tedavisinin sürdüğünü belirten Uluer, "Mesleğime devam etmek istiyorum. KPSS sınavına girdim atama bekliyorum. Yürümek benim için bir mucizenin gerçekleşmesi gibi. Bu nedenle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Elimizden ne geldiyse yaptık"

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi sorumlusu uzman fizyoterapist Ali Suluova da Uluer ile staj yaptığı dönemde tanıştığını, hastalandığını öğrendiğinde yakınlarına ulaşarak, tedavisine destek olmak istediklerini anlattı.

Uluer'i ayağa kaldırmak için herkesin seferber olduğunu anlatan Suluova, şunları kaydetti:

"Elimizden ne geldiyse yaptık. Diyetisyenlerle görüştük. Çünkü hastalığı süresince çok kilo kaybetmişti. Kilosu düzenlendi. Psikolog ile görüştük. Fizik tedavi ve rehabilitasyonda tedaviler yürüttük. Birçok branşla tedavisini yürüttük ve başarıya ulaştık. Yürümeyi çok istedi. Zaten fizik tedavi ve rehabilitasyonda hastanın yürümeyi istemesi çok önemli. Bizim onula iletişime geçmemizden mutlu olduğunu söyledi. 'İyi ki sizler varsınız' dedi. Yürüyemeyecektim diye düşünmüş. Hastamız tedavi olmasaydı yatağa bağlı halde kalırdı."

Uluer'e tedavi uygulayan uzman fizyoterapist Mukaddes Betül Reyhan da kendisiyle hastanede tanıştığını, hastasının zayıflayan kaslarını güçlendirip yürümesini sağlamak için tedavi programı uyguladığını anlattı.

Reyhan, hastasıyla arasında duygusal bir bağ oluştuğunu vurgulayarak, "Hastam yürüdüğü için mutluyum. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir sürede eski günlerine döneceğini düşünüyorum." dedi.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel ise Uluer'in hastaneye kucakta geldiğini artık rahat bir şekilde yürüdüğünü anlattı.