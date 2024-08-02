Üye Girişi
Haberler

Beyin iltihabı nedeniyle yatağa bağımlı kalan genç fizyoterapist yeniden yürümeye başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de beyin iltihabı nedeniyle yatağa bağımlı kalan genç fizyoterapist, staj yaptığı hastanede gördüğü tedaviyle yeniden yürümeye başladı. Staj yaptığı hastanedeki meslektaşları tarafından desteklenen genç fizyoterapist, tedavilere olumlu yanıt vererek adım atmaya başladı.

İzmir'de beyin iltihabı nedeniyle yatağa bağımlı kalan genç fizyoterapist, öğrencilik döneminde staj yaptığı hastanede gördüğü tedaviyle yeniden yürümeye başladı.

Buca ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ece Uluer, 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim alırken İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptı.

Daha sonra 2021'de üniversiteden mezun olan Uluer, 2022 yılında kas hareketlerinde zayıflama ve denge kaybı şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kovid-19'a yakalanan Uluer, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Genç fizyoterapiste yapılan tetkikler sonucu beyin iltihabı teşhisi de konuldu. Uluer, 4 ay boyunca solunum cihazına bağlı tedavi gördü. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Uluer daha sonra solunum cihazına bağlı olarak taburcu edildi.

Yaşamına evinde yatağa bağlı olarak devam eden genç fizyoterapistin durumu öğrenen staj yaptığı hastanedeki meslektaşları, onu yeniden ayağa kaldırmak için tedavi programı başlatmaya karar verdi. Yakınlarının desteğiyle 2023 yılında, öğrencilik yıllarında staj yaptığı hastaneye gelen Uluer'e fizik tedavi uygulamaya başlandı. Uygulanan tedavilere olumlu yanıt veren Uluer, yeniden adım atmaya başladı.

"Onların yeri benim için çok farklı"

Ece Uluer, hastanede AA muhabirine, yaşadığı zor günlerde staj yaptığı hastanedeki meslektaşlarının kendisine umut olduğunu, onların verdiği destek sayesinde yeniden yürümeye başladığını söyledi.

Her şeyin bir anda olduğunu anlatan Uluer, "Daha önce normal bir hayatım vardı. Bir anda bir insanın yüzde yüz yatağa bağımlı duruma gelmesi farklı bir şey. Rahatsızlığımda uyuyordum bir şey hatırlamıyordum. Benim için psikolojik açıdan da kötüydü. Şu anda ayakta olmak benim için mucize bir şey, güzel bir şey. Staj yaptıktan sonra da onlarla görüşmeye devam ediyordum. Çok sevdiğim insanlardı hocalarım. Bana çok yardımları dokundu. Onların yeri benim için çok farklı. Bana çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Tedavisinin sürdüğünü belirten Uluer, "Mesleğime devam etmek istiyorum. KPSS sınavına girdim atama bekliyorum. Yürümek benim için bir mucizenin gerçekleşmesi gibi. Bu nedenle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Elimizden ne geldiyse yaptık"

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi sorumlusu uzman fizyoterapist Ali Suluova da Uluer ile staj yaptığı dönemde tanıştığını, hastalandığını öğrendiğinde yakınlarına ulaşarak, tedavisine destek olmak istediklerini anlattı.

Uluer'i ayağa kaldırmak için herkesin seferber olduğunu anlatan Suluova, şunları kaydetti:

"Elimizden ne geldiyse yaptık. Diyetisyenlerle görüştük. Çünkü hastalığı süresince çok kilo kaybetmişti. Kilosu düzenlendi. Psikolog ile görüştük. Fizik tedavi ve rehabilitasyonda tedaviler yürüttük. Birçok branşla tedavisini yürüttük ve başarıya ulaştık. Yürümeyi çok istedi. Zaten fizik tedavi ve rehabilitasyonda hastanın yürümeyi istemesi çok önemli. Bizim onula iletişime geçmemizden mutlu olduğunu söyledi. 'İyi ki sizler varsınız' dedi. Yürüyemeyecektim diye düşünmüş. Hastamız tedavi olmasaydı yatağa bağlı halde kalırdı."

Uluer'e tedavi uygulayan uzman fizyoterapist Mukaddes Betül Reyhan da kendisiyle hastanede tanıştığını, hastasının zayıflayan kaslarını güçlendirip yürümesini sağlamak için tedavi programı uyguladığını anlattı.

Reyhan, hastasıyla arasında duygusal bir bağ oluştuğunu vurgulayarak, "Hastam yürüdüğü için mutluyum. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir sürede eski günlerine döneceğini düşünüyorum." dedi.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel ise Uluer'in hastaneye kucakta geldiğini artık rahat bir şekilde yürüdüğünü anlattı.

Kaynak: AA / Sağlık

İzmir Sağlık Güncel Haberler

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram kapatıldı mı? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları... 2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı sorgulama! Emekli fark ödemesi yattı mı? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'a ne oldu? Whatsapp ne zaman düzelecek? CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title