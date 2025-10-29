Beyin Ameliyatı İçin Ankara'ya Giden Öğrenciye Vali ve Arkadaşlarından Destek

ERZİNCAN Güzel Sanatlar Lisesi 12'nci sınıfı öğrencisi Ulaş Kılıç (17), beyninde sıvı toplanması nedeniyle ameliyat olmak üzere Ankara'ya gitti. Kılıç'ı, Vali Hamza Aydoğdu ve kendisine destek olmak için saçlarını kestiren arkadaşları uğurladı.

Erzincan'da yaşayan Kılıç ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Ulaş Kılıç'ın beyninde sıvı toplanması tespit edildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Pediatrik Beyin Cerrahisi Bölümü'nde ameliyat olmasına karar verilen Kılıç'ın rahatsızlığından haberdar olan Vali Hamza Aydoğdu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Ulaş'ı evinde ziyaret etti. Vali Aydoğdu'ya sazıyla türkü söyleyen Kılıç, kıvırcık olan saçlarını da hastalığı sebebiyle kestiğini söyledi. Vali Aydoğdu, ameliyat öncesi ve sonrası Ulaş'ı arayacağını ifade ederek "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

ARKADAŞLARI DESTEK İÇİN SAÇLARINI KESTİRDİ

Erzincan Otobüs Terminali'nden ameliyatı için Ankara'ya uğurlanan Ulaş Kılıç'ı, Vali Hamza Aydoğdu ve arkadaşları uğurladı. Ulaş'a destek olmak için saçlarını kestiren arkadaşları da iyi dileklerini iletti. Vali Aydoğdu, Ulaş için saçlarını kestiren arkadaşlarını da duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Ulaş ile görüşmesini sosyal medya hesabında paylaşan Vali Aydoğdu, "Ulaş'la ve ailesiyle bir süre hasbihal ettik; onun gözlerindeki ürkekliği, ailesinin haklı endişeleri, hepimizi derinden etkiledi. Ancak Ulaş'ın güzel sesiyle söylediği türkü bizleri, gelecek mutlu, sağlıklı günlerin hayaline götürdü. Ömrü türkülerimiz gibi uzun olsun inşallah. Bu zor süreçte her zaman Ulaş evladımızın ve ailesinin yanında olacağız. İnşallah ameliyatı başarıyla sonuçlanır, kısa sürede sağlığına kavuşur ve müzikle dolu günlerine geri döner" mesajına yer verdi.