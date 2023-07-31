Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (PAÜTERM), geniş katılımla düzenlenen tanıtım toplantısıyla ilk kez kapılarını açtı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 'PAÜTERM, dünyada bir destinasyon noktası olacaktır' dedi.

Beyaz cennetin yeni şifa merkezi PAÜTERM kapılarını ilk kez açtı

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan:

"PAÜTERM, dünyada bir destinasyon noktası olacaktır"

DENİZLİ - Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (PAÜTERM), geniş katılımla düzenlenen tanıtım toplantısıyla ilk kez kapılarını açtı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "PAÜTERM, dünyada bir destinasyon noktası olacaktır" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tanıtım toplantısı, Karahayıt PAÜTERM konferans salonunda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu tanıtım toplantısına Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, PAÜ öğretim görevlileri, sağlık çalışanları ve il protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Hayali belki 30 yıl öncesine dayanan, 2012 yılında projelendirilmiş, 2017 yılında inşaata başlayan ve içinde bulunduğumuz 20 bin metrekarelik kapalı alanıyla bu tesis gerçekten muhteşemdir. Bu tesis dünyada bir destinasyon noktası olacaktır. Bugüne kadar tesisin inşaatında görev alan ve katkılar sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz bu noktada ise polikliniklerin, acil servisimizin, termal fizyoterapi alanlarının, kozmokoloji alanlarını hizmete açtık. Yataklı kısım ise inşallah en kısa zamanda hizmete açılacaktır. Bu tesisin tıbbi olarak hazırlanmasında büyük rol oynayan hocalarımıza teşekkür ederim. Tıp eğitimine ve tıbbi gelişmelere büyük katkı sağlayacaktır. Bu tesisin ayaktan kür tedavisi olarak açılmasına katkı sağlayan bölgemizdeki otellere büyük desteği için teşekkür ediyor, PAÜTERM'in şehrimize, bölgemize, ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Bu rehabilitasyon merkezi bizim için hayaldi"

Denizli'nin spor, kültürel ve tarihi bir merkez olmasının yanı sıra sağlık anlamında da yapılan yatırımlar ile önemli bir konuma yerleşmeye başladığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bölgedeki ziyaretçilerin günü birlik değil, artık konaklanması için büyük çalışmalar yaptıklarını söyledi. PAÜTERM'in Karahayıt bölgesine sağlık başta olmak üzere birçok alanda katkılar sağlayacağına dikkat çeken Başkan Zolan, "Bu rehabilitasyon merkezi bizim için hayaldi. Arzu ettiğimiz bir tesisti. Denizli'miz sağlık turizminde iyi yerlere gelsin istedik. İnsanlarımız bu sağlık imkanlarından yararlanmasını talep ettik. Çok şükür başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve kararıyla, bakanlarımızın destekleriyle, çok değerli milletvekillerimizin gayretleri ile bu yatırımı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Acil Tıp AD Öğr. Üyesi Başhekim Yrd. Doç. Dr. Murat Seyit, "Acil Servis Hizmetleri" başlıklı konuşması ile PAÜTERM'de verilecek acil hizmetlerine dair bilgiler sundu. Açılış konuşmaları sonrasında, PAÜTERM hizmetlerinin tanıtıldığı ilk oturumunda; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Başkanı PAÜTERM Koord. Prof. Dr. Füsun Ardıç, Rehabilitasyon/Balneoterapi/GETAT Uygulamaları" başlıklı konuşması ile PAÜTERM'in çok yönlü uygulamalarına dikkat çekti.

İkinci oturumda ise ilk olarak Ticaret Bakanlığı Sağlık ve Seyahat Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Aksoy, "Sağlık Hizmeti İhracatı Stratejimiz ve Devlet Destekleri" başlıklı konuşması ile sağlık turizminin geleceği hakkında çok değerli bilgiler paylaştı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit PAÜTERM ve ziyaretine ilişkin duygu ve düşüncelerini ziyaretçi defterimize not düştü. Scandinavian Life Center AS/Norveç'den Oya Demirel "Sağlık Turizmi ve Norveç Pazarı" başlıklı sunumu ile değerli bilgiler paylaştı.

Oturumların ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'nın ve PAÜTERM Koord. Prof. Dr. Füsun Ardıç'ın tanıtımlarıyla, protokol üyeleri ve tüm konuklara PAÜTERM'i gezerek incelemelerde bulundu.