Beslenme ve Diyetetik uzmanından üniversite öğrencilerine kariyer önerileri - Haberler

Üniversite öğrencilerine özel, Kariyer Sohbetleri düzenlendi. Kariyer planlaması yapmaya çalışan öğrenciler, Uzman Diyetisyen Selahaddin Dönmez ile bir araya geldi. Alanı hakkında öğrencilere çeşitli bilgiler sunan Dönmez, kariyer hayatındaki yaşadığı zorluk ve başarıları tek tek anlatarak öğrencilere önerilerde bulundu.

Öğrencilerine kariyerlerinde yol göstermek amacıyla İstanbul Kent Üniversitesi'nde Kariyer Sohbetleri düzenlendi. 27 Mayıs'ta gerçekleştirilen etkinlikte ise Uzman Diyetisyen Selahaddin Dönmez yer aldı. Öğrencilere alanıyla ilgili bilgiler veren Uzman Dönmez, "Sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu üniversite hayatımda anladım. Bugün 2021 Global Beslenme Raporu sonuçlarına baktığımızda, dünyada önemli olan sorunların içinde obeziteyi görüyoruz. Doğurganlık çağındaki kadınlarda da demir eksiği ipliği anemisi yaygın. Ayrıca çocukların büyüme ve gelişmesinde kronik beslenme yetersizliği olan boy uzamasının artık her çocukta çok fazla arttığını görüyoruz. Diyabet ve hipertansiyon sıklığı da artıyor" açıklamasını yaptı.

"ASIL NEDEN HATALI BESLENME ÖNERİSİ"

Dünyada yaygın olan bu hastalıklara bulaşıcı olmayan, diyetle önlenebilir kronik hastalıklardan korunma dediklerini vurgulayan Uzman Dönmez, "Bugün baktığımızda yanlış diyet uygulamaları, hatalı beslenme önerileri, beslenme uzmanının dışında bir sağlık profesyoneli ya da sağlık profesyonel olmayan kişilerin beslenmeyle ilgili direktif vermesi gibi olaylar da bu durumu artırıyor. Bu yüzden de bu hastalıklar sık görülüyor" dedi.

"BİZ UZMANLAR, TOPLUMA SAĞLIKLI BESLENMEYİ AŞILAMALIYIZ"

Türkiye'de en önemli sorununun süt ve süt ürünlerini çok az tüketmek olduğunu belirten Uzman Dönmez şunları söyledi:

"Her yüz evden doksan beşine beyaz undan yapılmış ekmek giriyor. O yüzden ekmeklerimizi değiştirmeliyiz, zenginleştirmeli sağlıklı hale getirmeliyiz. Biz beslenme uzmanları da birinci olarak dengeli yiyeceklerde besin çeşitliliği, et, süt, yoğurt, sebze, meyve açısından zengin, ikinci olarak bir gün içerisinde iki öğün düzeninde, üçüncü olarak ise bireylerin fizyolojik gelişimleri, fizyolojik durumları, cinsiyetlere aktivite yapıp yapmaları, kronik hastalıklarına yatkınlıkları ve kronik hastalıklarının olup olmamasına bağlı olarak beslenme önerilerini kişiselleştirmek temel hedeflerimizin başında geliyor diyebiliriz. Biz beslenme uzmanları da beslenmeyle ilgili öneriyi verecek tek ve yetkin kişi olarak ısrarlı şekilde yararlı olabilecek bu beslenme önerilerini toplumdaki bireylere tek tek anlatmalıyız. Yeni gelen mezun arkadaşlarımız bize daha güçlü, daha iyi bir yol sağlayacaklar diyebiliriz."

Demirören Haber Ajansı / Sağlık