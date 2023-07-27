Beslenme ve Diyet Uzmanı: Balık tüketimi önemli

Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, Amerikan Kalp Derneği'nin her hafta en az iki porsiyon balık yemeyi önerdiğini ancak balık kalorilerinin önemli ölçüde değiştiğini ve daha yüksek kalorili balıkların daha sağlıklı yağ sağladığını bildirdi. Ton balığının sağlıklı bir protein kaynağı olduğunu ve yaz aylarında formda kalmak isteyenlerin diyetlerinden eksik etmemeleri gerektiğini belirtti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, Amerikan Kalp Derneği'nin her hafta en az iki porsiyon balık yemeyi önerdiğini ancak balık kalorilerinin önemli ölçüde değiştiğini ve daha yüksek kalorili balıkların daha sağlıklı yağ sağladığını bildirdi.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarından balık, bağışıklık sistemini koruduğu gibi hücre onarımını destekliyor, kemik yapısının güçlü kalmasına ve çocukların zeka gelişimine katkı sağlıyor. Doğal bir protein kaynağı oluşuyla öne çıkan ton balığı, bağışıklık sistemi ile beden ve zihin sağlığını destekleyen mineraller, yüksek miktarda Omega-3 ve selenyum içeriyor.

100 gram Dardanel ton balığı tüketildiğinde insan vücudunun günlük protein ihtiyacının yüzde 47'si karşılanıyor. Tüm bu doğal içeriğiyle zengin bir kaynak olan ton balığı, aynı zamanda yaz aylarını formda geçirmek isteyenlerin diyetlerinden eksik etmemeleri gereken önemli bir besin olarak karşımıza çıkıyor.

"Balık, diyetler için sağlıklı, zengin içerikli ve çok değerli bir alternatif"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, sağlıklı bir vücut için herkesin protein, yağ, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineral dengesine ihtiyacı olduğunu; bunu sağlamanın yolunun da her kategoriden sağlıklı besin seçeneklerine başvurmaktan geçtiğini aktardı.

Kilo vermeye ya da beslenmesini iyileştirmeye çalışanların, başta ton balığı, somon ve sardalya gibi yağlı balık tüketimini biraz daha artırmalarının faydalı olacağını belirten Kümeli, şunları kaydetti:

"Amerikan Kalp Derneği, her hafta en az iki porsiyon balık yemenizi önerir. Ancak balık kalorileri önemli ölçüde değişir ve daha yüksek kalorili balıklar daha sağlıklı yağ sağlar. Yani seçtiğiniz balık türü büyük bir fark yaratıyor. Daha yüksek yağlı balık yemek, tek bir öğünde daha fazla kalori tüketmeniz anlamına gelebilir, ancak balığı ölçülü bir şekilde yerseniz ve yemeği hazırlamak için iyi pişirme yöntemleri kullanırsanız, uzun vadede fayda sağlayabilirsiniz.

Balığınızı hazırlama şekliniz kalori sayısını değiştirecektir. Fırında ya da ızgarada pişirilmiş balık ile ton balığı genellikle kalori bakımından en düşük olanlardır. Cam kavanozda, konserve kutuda ve pratik kullanıma uygun poşette sunulan doğal, katkısız ve koruyucusuz ton balığı ile hem lezzetli hem de sağlıklı ve zengin içerikli bir alternatifle diyetinize değerli bir katkı sağlayabilirsiniz. Balık ve salata gibi lezzetli seçeneklerle hem hafif hem sağlıklı beslenebilir, diyetinizi açık havada yapacağınız düzenli yürüyüşlerle destekleyerek kontrol altında bir kilo ile formda bir yaz geçirebilirsiniz."