Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında 1 Avro Değeri Artırıldı

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değeri, yüzde 30,5 artırılarak 14,0387 lira olarak belirlendi. Düzenleme, yarından itibaren geçerli olacak.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değeri, yüzde 30,5 artırılarak 14,0387 lira olarak belirlendi. Düzenleme, yarından itibaren geçerli olacak.

"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri, 2023 Temmuz'da yüzde 30,5 artırılarak 14,0387 lira olarak belirlendi.

Karar, yarından itibaren geçerli olacak.