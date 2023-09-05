Belediyeden kan bağışı etkinliği

Kan bağışının önemi bir kez daha vurgulandı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi organizesinde Bodrum Kaymakamlığı ve Türk Kızılay'ı iş birliği ile Belediye Meydanı'nda kan bağışı etkinliği başladı.

4 Eylül günü başlayan ve 10 Eylül'e kadar sürecek olan "Bir bağış bir hayat kurtarır" düşüncesinden hareketle farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı arttırmak için düzenlenen etkinlik ilk gününde vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyesi-Koordinatör Emel Çakaloğlu, Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Apaydın, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Kan vermemin bir vatandaşlık görevi olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kana ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için Belediye olarak kampanya başlattık. Kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyoruz. Sağlığımız için de faydalı bir durum olan kan verme konusunda halkımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Etkinlikler devam edecek

Etkinliklerin devamı 5 Eylül Bodrum Merkez Belediye Meydanı, 6 Eylül Ortakent Atatürk Meydanı, 7 Eylül Yalıkavak Atatürk Meydanı, 8 Eylül Mumcular Cumhuriyet Meydanı, 9-10 Eylül Turgutreis Merkez Camii önünde 13.00 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleşecek.