Beijing'de Hava Kirliliği Nedeniyle Turuncu Alarm Verildi

Beijing yetkilileri, kentteki yoğun hava kirliliği nedeniyle Pazartesi günü öğle saatlerinde yürürlüğe girmek üzere turuncu alarm verdi. Kentte Salı gününden Perşembe gününe kadar, ağır kirletici araçlara yönelik zorunlu trafik kısıtlamaları da dahil olmak üzere bir dizi acil müdahale önlemi uygulanacak.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Beijing yetkilileri, kentteki yoğun hava kirliliği nedeniyle Pazartesi günü öğle saatlerinde yürürlüğe girmek üzere turuncu alarm verdi.

Beijing'in uyarı sistemindeki ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarm, kentte iki gün üst üste şiddetli veya üç gün üst üste orta derece hava kirliliği görüldüğünde devreye giriyor.

Kentte Salı gününden Perşembe gününe kadar, ağır kirletici araçlara yönelik zorunlu trafik kısıtlamaları da dahil olmak üzere bir dizi acil müdahale önlemi uygulanacak.

Beijing Belediyesi Ekoloji ve Çevre Bürosu çocuklara, yaşlılara ve solunum, kardiyovasküler veya diğer kronik sağlık sorunlarından muzdarip kişilere kapalı alanlarda kalmalarını ve diğer kişilere de açık hava aktivitelerini azaltmalarını tavsiye etti.

Büro, Beijing ve komşu bölgeleri kaplayan sisin sorumlusu olarak elverişsiz hava koşullarını gösterdi.

Hava tahminlerine göre Beijing'deki mevcut hava kirliliği dalgasının Cuma günü sona ermesi bekleniyor.