Bedenin bronzlaşma süreci güneşe maruz kalmanın ardından başlıyor

Tel Aviv Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırmada, bedenin bronzlaşma sürecinin güneşe maruz kalmanın ardından saatler ve hatta günler sonra başladığı ortaya çıkarıldı. Araştırma, deri hücrelerindeki DNA hasarının onarımını önceleyen bir mekanizmanın bronzlaşmayı engellediğini gösterdi.

KUDÜS, 4 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırmada, bedenin bronzlaşma sürecinin, neden güneş ışığına maruz kalınmasından saatler ve hatta günler sonra başladığı ortaya çıkarıldı.

Tel Aviv Üniversitesi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, araştırma bulgularına göre bedenin güneş ışığına maruz kalmasından sonraki ilk tepkisinin, deri hücrelerindeki DNA hasarının onarımını öncelemek olduğunu, bunun da bronzlaşma olarak bilinen deri pigmentasyonundan sorumlu mekanizmayı engellediğini bildirdi.

Araştırmacılar, hücrelerin genetik bilgilerini yapabildikleri en iyi şekilde onardıktan sonra derinin kararmasına yol açarak hücredeki genetik materyallere yönelik fiziksel koruma sağlayan melanin üretimini artırmaya başladığını ve bir sonraki radyasyon maruziyetine karşı koruma sağladığını açıkladı.

Baş araştırmacı ve Tel Aviv Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Carmit Levy, "Bu bilimsel keşif, deriye radyasyon hasarına karşı maksimum koruma sağlayacak ve hatta uzun vadede deri kanserinin önlenmesine katkıda bulunabilecek yenilikçi tedaviler için bir temel oluşturabilecek bir moleküler mekanizmayı ortaya çıkarmış oldu" ifadelerini kullandı.

Araştırma, Nature Grubu'nun Journal of Investigative Dermatology dergisinde yayımlandı.¦