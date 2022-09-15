Bebek ve çocuklarda doğru ve sağlıklı beslenme Doç. Dr. Özlem Bostan Gayret: "Çocukların yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor" Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bebek ve çocukların doğru beslenmesi amacıyla 'Çocuklarda Beslenme' adıyla bir konferans düzenlendi.

Bebek ve çocuklarda doğru ve sağlıklı beslenme

Doç. Dr. Özlem Bostan Gayret: "Çocukların yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor"

İSTANBUL - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bebek ve çocukların doğru beslenmesi amacıyla 'Çocuklarda Beslenme' adıyla bir konferans düzenlendi. Doç. Dr. Özlem Bostan Gayret, bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışları anlatarak, "Okullardaki beslenme çok önemli, okullarımız yeni açıldı. Ne yazık ki Türkiye'de çocukların yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Oysaki kahvaltı yaptıkları zaman derste anlatılanları daha iyi anlıyorlar" dedi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeklerin ve çocukların doğru beslenmesiyle ilgili konferans düzenlendi. Programda Doç. Dr. Özlem Bostan Gayret, bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışları anlattı.

Konferansta doğal beslenmenin bebeklikteki ilk 6 ayda anne sütünün verilmesiyle başlandığını belirten Doç. Dr. Özlem Bostan Gayret, "Doğal beslenmenin anlamı nedir? İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme, su dahil hiçbir besinin verilmemesidir. Anne sütü hastalıklara karşı korur, maliyete düşüktür ve atık sorunu yok. o yüzden en ekonomik, en çevre dostu ve en yararlı beslenme şeklidir. 6-12 ay bebek beslenmesindeyse 6. Aydan itibaren bebeğe uygun besinlerin verilmesi gerekmektedir ve bunlara tamamlayıcı beslenme diyoruz. Çocuklarda sağlık beslenme çok önemli, çünkü sağlıklı beslenme hastalıklara karşı koruyor, erişkin dönemde çok önemli. O yüzden bu alışkanlığın baştan itibaren başlanması gerekiyor. Bebeklerin en az iki yaşına kadar anne sütü ile devam edilmesi, daha sonra 6'ncı aydan itibaren uygun tamamlayıcı besinlerden başlanarak, yaşına uygun beslenmesi önem arz ediyor" dedi.

"Çocukları yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor"

Çocukların yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gittiğini anlatan Gayret, çocukların okulda anlatılanların daha iyi anlaması için bu alışkanlığın kazandırılması gerektiğini belirterek, "Okullardaki beslenme çok önemli, okullarımız yeni açıldı. Ne yazık ki Türkiye'de çocukların yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Oysaki kahvaltı yaptıkları zaman derste anlatılanları daha iyi anlıyorlar. Okullardaki mönülerin içerisinde yine süt ürünleri, sebze ve meyvelerin de bulunması gerekiyor" diye anlattı.

Bebek ve çocuk beslenmesinde yapılan yanlışları da dile getiren Doçent Gayret, "Bebek beslenmesinde ilk bir yaşta verilmemesi gereken besin ve gıdaları anne ve babalar veriyor, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İlk 6 ay sadece anne sütüne önem vermemiz lazım. Ek besin, su ya da mama başlamamız lazım. Şeker ve şekerli içecekler, tuz, salça ve baharatlı yiyeceklerin verilmemesi lazım. Beslenme alışkanlığın kazanılması için çocuğun aile birlikte yemek yemesi çok önemli, zorlanmaması lazım. Onun açlık ve tokluk sinyallerinin dikkate alınması lazım, gözüne bakılarak ve konuşularak beslenmesi lazım. Beslenme sırasında dikkatini dağıtacak televizyon, radyo, tablet, telefon gibi nesnelerin olmaması lazım" diye anlattı.

Konferansın sonunda beslenmede yanlışlarını fark ettiğini anlatan iki çocuk annesi Cansu Ecem Şam, "Konferansımız çok güzel geçti. Benim de iki tane çocuğum var, biri 6 yaşında biri 2 yaşında, onların beslenmesi ile alakalı çok önemli bilgiler anlattı hocamız. Benim de yaptığım yanlışlar var, hocamızın anlatımıyla bu yanlışları düzeltmem gerektiğini öğrendim. Artık çocuğa tablet ve telefonla yemek yedirilmemesi gerektiğini ve bazı konularda yaptığım yanlışları düzelteceğim" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan ve konferansın çok faydalı olduğunu anlatan bir çocuk annesi Reyhan Acar Kuzu, "Benim için çok faydalı bir konferans oldu. Benim de 8 yaşında bir oğlum var. Beslenmesi ile ilgili ben de bazı sıkıntılar yaşıyordum. Bu bilgilerin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bazı davranış değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Hocamızın anlattıklarıyla eminim bazı problemlerimizi çözeceğiz" ifadelerini kullandı.