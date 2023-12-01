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Bebek Temizleme Sıvısı İçti, Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bebek, temizleme sıvısı içtikten sonra hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan çocuk tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda temizleme sıvısı içen bebek hastanede tedavi altına alındı.

Olay dün akşam 23.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 1 yaşındaki Z.N., yerde unutulan temizleme sıvısını içti. Fenalaşan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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