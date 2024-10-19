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Bebek Ölümlerinden Sonra Reyap Hastanesi'nin Ruhsatı İptal Edildi

Bebek Ölümlerinden Sonra Reyap Hastanesi'nin Ruhsatı İptal Edildi
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Sağlık Bakanlığı, bazı bebek ölümleriyle ilgili soruşturma kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti. Hastane yönetimine karar, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.

SAĞLIK Bakanlığı, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti.

Sağlık Bakanlığı, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden hastanelerle ilgili yeni karar aldı. Bakanlık, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen hastanelerden Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti. Karar, hastane yönetimine gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi. Polis, ruhsat iptal kararıyla ilgili hastanede tutanak tuttu. Ruhsatın iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren hastanedeki hastalar da yakınları tarafından alınmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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