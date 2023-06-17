Bebek Merdiven Boşluğuna Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın merdiven boşluğuna düşen bebek ağır yaralandı. 1 yaşındaki A.A, evlerinin açık olan kapısından emekleyerek apartman boşluğuna çıktı ve buradan merdiven boşluğuna düştü. Aile, çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine götürdü ve hayati tehlikesi bulunan A.A'nın buradan da Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.