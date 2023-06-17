Bebek Merdiven Boşluğuna Düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın merdiven boşluğuna düşen bebek ağır yaralandı. 1 yaşındaki A.A, evlerinin açık olan kapısından emekleyerek apartman boşluğuna çıktı ve buradan merdiven boşluğuna düştü. Aile, çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine götürdü ve hayati tehlikesi bulunan A.A'nın buradan da Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın merdiven boşluğuna düşen bebek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre 1 yaşındaki A.A, Akhisar Mahallesi'ndeki binanın 3'üncü katındaki evlerinin açık olan kapısından emekleyerek apartman boşluğuna çıktı.
A.A. buradan merdiven boşluğuna düştü.
Durumu fark eden aile, çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Hayati tehlikesi bulunan A.A'nın buradan da Bursa'daki başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.