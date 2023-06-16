Bayrampaşa'da yaz ilaçlama çalışmaları başladı

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı. Çalışma çerçevesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karasinek ve kenelere karşı parklarda ve yeşil alanlarda ilaçlama yaptı. Çevre ve sağlık şartlarına uygun olarak yapılan çalışmaların yaz mevsimi boyunca devam edeceği belirtildi. Müdürlükten yapılan açıklamada tüm parkların ve yeşil alanların düzenli olarak ilaçlandığı ve hastalıklara karşı dezenfekte edildiği vurgulandı.