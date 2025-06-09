BAYRAMPAŞA'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

BAYRAMPAŞA'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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BAYRAMPAŞA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 3'ü ağır, 4 kişi yaralanırken sürücü Fatih Kuruner (28) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında O-3 Karayolu Altıntepsi Mahallesi Edirne istikametinde meydana geldi. Fatih Kuruner'in kullandığı 34 YL 7997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, refüjü de aşarak takla attı. Kazada sürücü Kuruner'in yanında bulunan Fatih D., İslam Y. ve Aytaç E. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Fatih Kuruner'in tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği öğrenilirken Fatih D., İslam Y. ve Aytaç E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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