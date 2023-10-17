Bayraklı Belediyesi Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenliyor

Bayraklı Belediyesi, meme kanserine yönelik farkındalık semineri düzenleyecek. Seminerde erken teşhis ve etkin tedavi yöntemleri anlatılacak. Başkan Serdar Sandal, 'Her şeyin başı sağlık. Bu anlamlı seminere tüm kadınlarımızı davet ediyoruz' dedi.

Bayraklı Belediyesi, meme kanserine yönelik farkındalık semineri düzenleyecek. Seminerde erken teşhis ve etkin tedavi yöntemleri anlatılacak. Başkan Serdar Sandal, "Her şeyin başı sağlık. Bu anlamlı seminere tüm kadınlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi'nin katkılarıyla düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Semineri, 20 Ekim Cuma günü, 11.30'da, Osmangazi Hizmet Binası'nda gerçekleşecek. Meme kanserinde erken tanı ve teşhisin önemi, modern tedavi yöntemleri uzman hekimlerce anlatılacak.

TÜM KADINLAR DAVETLİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sağlığımız herşeyden önemli. Meme kanseri farkındalık seminerimiz ile bu konuda kafalarda oluşan soru işaretlerini bir nebze de olsa gidermek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Tüm kadınları bu anlamlı seminerimize davet ediyoruz" dedi.