Bayraklı Belediyesi Emzirme ve Bebek Bakımı Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı

Bayraklı Belediyesi, bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemek için emzirme ve bebek bakımı konularında danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Uygulama kapsamında, annelere emzirme sürecinde destek sağlanacak ve bebeklerin gelişim evrelerine rehberlik edilecek. Sağlık ve sosyal hayatın güçlenmesine katkıda bulunacak olan hizmetten ücretsiz olarak faydalanılabiliyor.

Bayraklı Belediyesi, bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik önemli bir adım atarak, emzirme ve bebek bakımı konularında danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, emzirme ve sağlıklı bebek gelişimi konularında danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Uygulama çerçevesinde, emzirme sürecine destek sağlanması, hamileliğin 7'nci ayından itibaren başlayarak 0-3 yaş dönemindeki gelişim evrelerine rehberlik edilmesi, sağlıklı bebek yetiştirme tutumları ve yöntemleri hakkında bilgi sunulması, bebeklerin uyku ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi amaçlandı. Bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve sağlıklı gelişimi için önemli bir rolü bulunduğu belirtilen danışmanlık hizmetiyle, annelerin emzirme sürecinin daha kolay ve verimli hale getirilmesi, bebeklerinin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması, güvenli bir ortamda büyüyerek, uyku ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi hedeflendi. Sağlık ve sosyal hayatın güçlenmesine katkıda bulunacak uygulamadan ücretsiz olarak faydalanılabiliyor. Randevu ve detaylı bilgiye 345 00 63/2705 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Toplumumuzun en değerli varlıkları çocuklarımızın sağlıklı büyümesini ve gelişmesini desteklemek, belediye olarak öncelikli görevlerimizden biri. Bu nedenle, emzirme ve sağlıklı bebek gelişimi konusunda danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Ailelerimizin bu süreçte doğru bilgi ve rehberlik alması, bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapmasında büyük önem taşıyor. Bu hizmetle, annelerimizin desteklenmesini, bebeklerimizin gelişim dönemlerinde en iyi şekilde yönlendirilmesini ve sağlıklı bir çocuk yetiştirme sürecinde ailelerimize yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dedi. - İZMİR