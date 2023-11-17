Bayraklı Belediyesi 4,5 Yılda 125 Bin Vatandaşa Ücretsiz Sağlık Hizmeti Verdi

Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla binlerce kişiye hizmet veren Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve doktor kadrosuyla 4,5 yılda 125 bin vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sağladı.

Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ilçede her yıl binlerce kişiye ulaşan Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve doktor kadrosuyla 4,5 yılda 125 bin vatandaşa hizmet verdi. Başkan Serdar Sandal, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizin için son derece önemli. Kliniklerimizin sayısını artırmaya ve ücretsiz sağlık hizmetlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Özel hastaneleri aratmayan kalitesiyle faaliyetlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kliniklerden son 4,5 yılda 125 bin vatandaş ücretsiz sağlık hizmeti aldı. Belediye bünyesindeki sağlık evlerinin verdiği hizmetler vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Talepler doğrultusunda oluşturulan randevu sistemiyle çalışan hasta nakil ve evde doktor ziyaretleri de vatandaşların takdirini topladı.

BAYRAKLILILARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Verilen hizmetler kapsamında; muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ve açlık kan şekeri ölçme gibi poliklinik hizmetlerinden 17 bin kişi faydalandı. 65 bin diş muayenesi gerçekleştirildi. Kliniklerde 12 bin dolgu, 5 bin diş temizliği, 10 bin de diş çekimi yapıldı.

HASTALAR EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ

Bayraklı sınırları içinde yaşayan yaşlı veya yatalak hastalar da evlerinde ziyaret edildi. Ücretsiz sağlık hizmetleri kapsamında belediyeye bağlı doktorlar 7 bin hastayı evlerinde ziyaret etti.

9 BİN VATANDAŞ HASTA NAKİL ARACINDAN FAYDALANDI

Öte yandan yaşlı, yatalak veya engelli bireylere yönelik hizmetlerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, 9 bin hastayı da evlerinden alıp çeşitli hastanelere nakletti. Fiziksel durumları nedeniyle gerek kamu kurumlarına gerekse hastanelere ulaşmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar Başkan Sandal'a teşekkür etti.

YENİ KLİNİK İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Refik Şevket İnce Mahallesi'nde açılması planlanan yeni diş kliniği için de yapım çalışmalarında sona gelindi. Doktor tarafından ücretsiz diş tedavilerinin yapılacağı klinik, Muhittin Erener ve Çay Mahallesi sakinlerine de hizmet verecek.

"HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ücretsiz sağlık hizmetleri konusunda İzmir'in öncü ilçesiyiz. Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan, muayene, tedavi, enjeksiyon veya pansuman gibi konularda desteğe ihtiyacı olan tüm ilçe sakinlerimize özel sağlık kuruluşlarını aratmayacak düzeyde ücretsiz hizmet veriyoruz. Onların huzuru, sağlıklarına kavuşmaları ve mutlulukları bizim için her şeye değer. Derdimizde, sıkıntımızda ve mutluluğumuzda birlikte olmayı sürdüreceğiz" dedi.