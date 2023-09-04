Bayburt'ta toplu tüketim işletmelerinde hijyen denetimleri devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında Bayburt'ta toplu tüketim işletmeleri titizlikle denetleniyor. İşletme sahiplerine kurallar hatırlatılırken, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı ve 3 hafta sürecek olan toplu tüketim işletmelerinde hijyen, depolama, tertip ve düzen kontrolleri Erzincan'da devam ediyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda yem ve Şube Müdürlüğü personellerince toplu gıda üretim yapan işletmeler titizlikle denetlendi. 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' sloganıyla işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak, personellerce gıda sektöründe uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Şimdiye kadar gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN