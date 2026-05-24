Bayburt'ta sağlık çalışanlarına anne sağlığı ve aile planlaması eğitimi verildi
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimleri ve sağlık elemanlarına yönelik düzenlenen 5 modüllü hizmet içi eğitim tamamlandı. Eğitimde anne sağlığı, aile planlaması, güvenli annelik ve gençlere yönelik sağlık hizmetleri ele alındı.
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi tarafından düzenlenen eğitimde, sağlık personelinin hizmet sunumunda güncel bilgilerle desteklenmesi hedeflendi.
5 modülden oluşan eğitimde, üreme sağlığına giriş, aile planlaması, güvenli annelik, gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konularında il genelinde görev yapan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına bilgilendirme yapıldı.
Programda, anne ve bebek sağlığının korunması, aile planlaması hizmetlerinin etkin şekilde sunulması, gençlere yönelik sağlık hizmetleri ve toplum sağlığının güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.
Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sıvlim, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emre Turan ve Uzman Ömer Namık Hoso tarafından verildi. - BAYBURT