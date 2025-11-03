Bayburt Devlet Hastanesi'nde Yeni MR Cihazı Hizmete Girdi

Bayburt Devlet Hastanesi'nde yeni Manyetik Rezonans (MR) cihazı törenle hizmete sunuldu.

Yeni MR ünitesi ve cihazın hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Eldivan, bir kentin sağlık konusunda kendi kendine yetebilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle son 2 yıldır Bayburt'un bu yönde ciddi adımlar attığını belirten Eldivan, yapılan yatırımlarla Erzurum ve Trabzon'a sevklerin ciddi oranda düştüğünü dile getirdi.

Eldivan, şöyle devam etti:

"Ben burada milletvekilimize teşekkür ediyorum. Özellikle son 2 yılda ilimizde sağlık alanında ciddi yatırımlar oldu. Hem ağız diş hastanemizde hem de burada nitelikli doktor ve sağlık personeli ihtiyacımız neredeyse artık yok gibi. Burada doktora ulaşım, muayene olmak kolay. Her türlü ameliyat yapılabiliyor. Anjiyo ünitesini de hizmete açmıştık. Bugün MR ünitesinin açılması da şehrimiz için çok önemli bir gelişme."

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de Bayburt'a en güzel hizmeti getirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Ateş, "Bölgemizde böyle nitelikli bir cihaz Samsun'da ve Bayburt'ta olacak. İnşallah bu cihazımızla birlikte çevre illerimize olan sevk oranımız daha da düşecektir. MR gerektiren hastalıkların tedavisi burada yapılacak. Bu MR cihazıyla birlikte daha önce getirdiğimiz hizmetlerle birlikte son iki yılda çevre illere sevk oranımız yüzde 5'e kadar düştü." diye konuştu.

Cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim ise şunları kaydetti:

"Hem kilolu hastalar için hem de MR korkusu olan hastalar için ayrıcalıklıdır. Cihazımızda yapay zeka yazılımı bulunmakta olup yapay zeka yazılımı ile radyodiagnostik açıdan çok daha kaliteli görüntüler elde edilmektedir. Prostat MR, meme MR gibi küçük FOV'da daha net veriler elde edilmektedir. Cihazımız 48 kanallı olup bir çok özel bobine sahiptir. Yüksek gradient gücü ve slewrate ile sınıfının en üstün özelliklerine sahip MR cihazıdır. Tüm tetkikleri kusursuz bir şekilde görüntüleyebilmekte ve işleye bilmektedir. İnşallah sayın vekilimizin destekleriyle çevre illere olan MRG sevk oranımızı en asgari seviyeye indirmek için gayretlerimiz devam edecektir."

Açılışın ardından Vali Eldivan, Ateş ve Sivlim, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundular.