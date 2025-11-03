Haberler

Bayburt Devlet Hastanesi'nde Yeni MR Cihazı Hizmete Girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Devlet Hastanesi'nde yeni Manyetik Rezonans (MR) cihazının açılışı gerçekleştirilirken, sağlık alanındaki yatırımların artışı ve yerinde sağlık hizmetinin önemi vurgulandı. Vali Eldivan, bu yatırımlarla birlikte çevre illere sevklerin azaldığını belirtti.

Bayburt Devlet Hastanesi'nde yeni Manyetik Rezonans (MR) cihazı törenle hizmete sunuldu.

Yeni MR ünitesi ve cihazın hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Eldivan, bir kentin sağlık konusunda kendi kendine yetebilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle son 2 yıldır Bayburt'un bu yönde ciddi adımlar attığını belirten Eldivan, yapılan yatırımlarla Erzurum ve Trabzon'a sevklerin ciddi oranda düştüğünü dile getirdi.

Eldivan, şöyle devam etti:

"Ben burada milletvekilimize teşekkür ediyorum. Özellikle son 2 yılda ilimizde sağlık alanında ciddi yatırımlar oldu. Hem ağız diş hastanemizde hem de burada nitelikli doktor ve sağlık personeli ihtiyacımız neredeyse artık yok gibi. Burada doktora ulaşım, muayene olmak kolay. Her türlü ameliyat yapılabiliyor. Anjiyo ünitesini de hizmete açmıştık. Bugün MR ünitesinin açılması da şehrimiz için çok önemli bir gelişme."

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de Bayburt'a en güzel hizmeti getirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Ateş, "Bölgemizde böyle nitelikli bir cihaz Samsun'da ve Bayburt'ta olacak. İnşallah bu cihazımızla birlikte çevre illerimize olan sevk oranımız daha da düşecektir. MR gerektiren hastalıkların tedavisi burada yapılacak. Bu MR cihazıyla birlikte daha önce getirdiğimiz hizmetlerle birlikte son iki yılda çevre illere sevk oranımız yüzde 5'e kadar düştü." diye konuştu.

Cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim ise şunları kaydetti:

"Hem kilolu hastalar için hem de MR korkusu olan hastalar için ayrıcalıklıdır. Cihazımızda yapay zeka yazılımı bulunmakta olup yapay zeka yazılımı ile radyodiagnostik açıdan çok daha kaliteli görüntüler elde edilmektedir. Prostat MR, meme MR gibi küçük FOV'da daha net veriler elde edilmektedir. Cihazımız 48 kanallı olup bir çok özel bobine sahiptir. Yüksek gradient gücü ve slewrate ile sınıfının en üstün özelliklerine sahip MR cihazıdır. Tüm tetkikleri kusursuz bir şekilde görüntüleyebilmekte ve işleye bilmektedir. İnşallah sayın vekilimizin destekleriyle çevre illere olan MRG sevk oranımızı en asgari seviyeye indirmek için gayretlerimiz devam edecektir."

Açılışın ardından Vali Eldivan, Ateş ve Sivlim, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundular.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Sağlık
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.