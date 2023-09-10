Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin Temeli Atıldı

BATMAN'da kanser hastalarına hizmet verecek olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Merkezin hizmete girmesiyle il dışına sevk edilen hastaların yüzde 26 oranında önüne geçilecek.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan arsada 38 milyon liraya ihale edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti. 364 gün içinde tamamlanması hedeflenen merkezin toplam kapalı alanı 1950 metrekare olacak. 88 oda ve ihtiyaç halinde 50'ye çıkarılabilecek 20 koltuklu Kemoterapi Tedavi Ünitesi'ni de içinde barındıracak olan merkezin temel atma törenine Vali Ekrem Canalp, Batman milletvekilleri Ferhat Nasıroğlu ve Serkan Ramanlı, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat ve sağlık personelleri katıldı. Vali Canalp burada yaptığı konuşmada, merkezin bitmesiyle Batman'daki hastaların artık başka yerlere gitmelerine gerek kalmayacağını ifade ederek, 'Ama Muş'tan, Bitlis'ten, Mardin'den, Tatvan'dan, değişik illerden de hastalarımızı Batman'a kabul edebilir hale geleceğiz. Batman artık sağlıkta da bölgesel bir merkez olma yönünde önemli bir adım atmış olacak bu merkezle beraber. Batman bölgesel olarak lojistik bir merkez haline gelecek. Kuzey Irak'tan, Zaho'dan, Duhok'dan, Erbil'den hastalar Batman'a tedavi amaçlı olarak gelmektedirler. Bunu derinleştirmek, zenginleştirmek söz konusu olduğu zaman ve uluslararası sağlık turizmi sertifikasına sahip olan hastanelerimizin sayısını arttırdığımız zaman yine Batman sağlık turizmi alanında da bölgesel bir merkez haline gelebilecektir' dedi.

'İL DIŞINA SEVKİN YÜZDE 26'SININ ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Hizmet binasının tamamlanmasıyla hastaların daha erken tanı alacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat da, 'Özellikle Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'a sevkin önüne geçilmiş olacak ve ilimize yakın olan Siirt, Mardin, Bitlis, Şırnak ve ilçeleri, özellikle de sınırımıza yakın olan Zaho, Duhok ve Erbil'e kadar bu hizmet verilecektir. Hizmet binamız faaliyete girdiğinde hastalar daha kısa sürede erken tanı alacak, teşhis ve tedavi süreçlerindeki başarı oranı ise daha yüksek olacaktır. Böylelikle hastalarda maddi ve manevi kayıpların önüne geçilecek, zorluklar azaltılacak, aynı zamanda yaşam kalitesi de arttırılmış olacaktır. Geçen yılın verilerine baktığımız zaman il dışından onkolojik polikiniklerimize yaklaşık 2 bin hasta sevki olmuştur. Toplam sevk olarak değerlendirdiğimizde ilimizden il dışına yaklaşık 15 bin hasta sevki olmuştur. Bizim bu hizmet binamızın tamamlanmasıyla yaklaşık yüzde 26'lık bir sevkin önüne geçeceğiz diye konuştu. (DHA)