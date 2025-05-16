Batman'da Okul Kantininde Gıda Zehirlenmesi İddiası

Batman'da Okul Kantininde Gıda Zehirlenmesi İddiası
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Batman'da bir lisenin kantininde yenen tavuk döner sonrası yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN'da bir lisenin kantininde satılan tavuk dönerden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Belde Mahallesi'ndeki Raman Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 40 öğrenci, iddiaya göre, kantinde yedikleri tavuk döner nedeniyle rahatsızlandı. Aileleriyle birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Öğrencilerden bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazılarının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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