Batman'da Kayalıklardan Düşen Kişi Helikopterle Kurtarıldı
Sağlık Haberleri
Batman'ın Sason ilçesinde avlanmak için giden bir kişi, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından helikopter yardımıyla kurtarılan kişi, sağlık durumu ağır olduğu için hastaneye sevk edildi.
Batman'ın Sason ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince helikopter yardımıyla kurtarıldı.
Helkıs Dağı bölgesine avlanmak için giden Cevdet A. (53) dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişinin bulunduğu alandan çıkarılması için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndan özel donanımlı kurtarma helikopteri çağrıldı.
JAK timlerince helikoptere alınan Cevdet A. Batman İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek buradan ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Cevdet A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.