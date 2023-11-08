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Batman'da Kayalıklardan Düşen Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde avlanmak için giden bir kişi, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından helikopter yardımıyla kurtarılan kişi, sağlık durumu ağır olduğu için hastaneye sevk edildi.