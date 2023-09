Batman'da Geleneksel Yöntemlerle Üzüm Pekmezi Üretimi

Batman'ın Gercüş ilçesinde hasadı başlayan siyah üzüm, geleneksel yöntemlerle sağlık açısından büyük faydaları olan pekmeze dönüştürülüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağ ve bahçelere giren çiftçiler, sepetlere doldurdukları siyah üzümü, traktörlerle şıra alanına taşıyor. Burada yıkanan üzümler, çuvallara doldurulduktan sonra taş havuzlarda yöreye has beyaz toprakla birlikte ezilip şıra haline getiriliyor. Gercüş ilçesinde üzüm üreticileri evlerinin önünde ateşin üzerine koydukları kazanlarda her derde deva enerji kaynağı doğal siyah üzüm pekmezi yapımına başladı. İlçedeki siyah üzüm üreticileri evlerinin önünde ateşin üzerine koydukları kazanlarda saatlerce kaynattıkları üzüm şırasından pekmez yapıyor. Tamamen organik olan pekmezin her derde deva olduğunu belirten vatandaşlardan Veysi Kaya, her yıl aynı şekilde siyah üzümden pekmez yaptıklarını söyledi. Kaya, kış aylarında yaygın olarak tüketilen katkısız ve organik üzüm pekmezi üretiminin emek isteyen ve uzun uğraş gerektiren çok zahmetli bir iş olduğunu söyledi. Ezilerek çıkarılan üzümlerin şırasının içine beyaz kireç taşına benzer madde katıldığını dile getiren Kaya, "Doğal yöntemlerle üretildiği için siyah üzüm pekmezi, soğuk havalarda vücudu sıcak tutmaktadır. Kabuk ve çekirdekleri yenildiğinde bağırsak metabolizmasını hızlandırmaktadır. Siyah üzüm pekmezi cilde taze ve temiz bir görünüm kazandırmaktadır. İçerdiği bioflavonoidler nedeniyle C vitamini faaliyetini arttırmaktadır. Astım ve kansızlık hastaları ile sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından yoğun talep görüyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına pekmez gönderiyoruz" dedi.

Osman Kaya isimli vatandaş ise üzüm şırasının ateşe konulup, pekmezin kıvama geldiği anlaşılıncaya kadar yaklaşık 8 saat ateşte kaynatılması gerektiğini dile getirdi. Kaya, kaynatma esnasında kazanların altında kilolarca odun yakılarak elde edilen siyah üzüm pekmezinin kilogramının 200 TL'den sattıklarını ifade etti. - BATMAN