Batman'da baba oğul arasında gerçekleştirilen karaciğer nakli başarılı oldu

BATMAN'da yaşayan Hasan Olgun (48), Hepatit B ve karaciğerindeki kitle nedeniyle başvurduğu Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde oğlu Yunus Olgun'dan (24) alınan karaciğer ile hayata tutundu. Yunus Olgun, babası için seve seve organını verdiğini belirterek, "Birine can vermek çok güzel bir şey. Hocalara teşekkür ederim çok başarılı bir operasyon yaptılar" dedi

Batman'da yaşayan Hasan Olgun'a, gittiği hastanede Hepatit B teşhisi konuldu. Olgun'un bu süre zarfında karaciğeri üzerinde kitle oluştuğu tespit edildi. Olgun ailesi, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karaciğer sirozu ve kitle olması nedeniyle, organ nakli kararı verildi. Heyet tarafından Olgun ailesine durum bildirildi. Ailenin 24 yaşındaki oğlu Yunus, babası Hasan Olgun'a karaciğerini vereceğini söyledi. Bunun üzerine hastanede kontroller yapılarak, organ uygunluğu kontrol edildi. Tüm tetkiklerde başarı elde eden doktorlar, daha sonra nakil için görüşmelere başladı. Ameliyata alınan baba ve oğlu arasında ameliyatla karaciğer nakli gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ile çalışanlar Olgun ailesini ziyaret etti.