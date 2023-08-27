Batman Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu kurtarıldı

Bıçakçı köyü yakınlarında serinlemek için Batman Çayı'na giren 14 yaşındaki E.K, suya girdikten sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşların müdahalesiyle çocuk sudan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine haber verildi. E.K, ağır durumda Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.