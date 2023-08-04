Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Şiddetli Ağrı Şikayetiyle Cerrahi Müdahale

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine şiddetli ağrı şikayetiyle başvuran hasta cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu. 17 yaşındaki Tuba B'ye yapılan tetkiklerde üst kesici dişinin burun tabanında gömülü kaldığı tespit edildi. Merkezin ameliyathanesinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucunda gömülü diş alındı ve çene bölgesinde yaşanan kemik kaybı da giderildi. Hasta başka bir ile sevk edilmeden sağlığına kavuştu.

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine şiddetli ağrı şikayetiyle başvuran hasta cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine şiddetli ağrı şikayetiyle başvuran 17 yaşındaki Tuba B'ye yapılan tetkiklerde üst kesici dişinin burun tabanında gömülü kaldığının tespit edildiği belirtildi.

Daha önce benzer vakaların ileri cerrahi müdahale için başka illerdeki 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastaya merkezin ameliyathanesinde çene cerrahi birimi tarafından hem damak hem de dudak bölgesinden girilerek cerrahi müdahalede bulunuldu. Hastanın burun tabanında yer alan gömülü diş başarıyla alındıktan sonra çene bölgesinde yaşanan kemik kaybı da giderildi. Böylece hastanın ileride protetik diş tedavisi yaptırabilmesi de mümkün hale geldi. Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde başarıyla gerçekleştirilen bu ameliyatla hasta başka bir ile sevk edilmeden sağlığına kavuşmuş oldu."