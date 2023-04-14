Batı Pasifik'te ortalama yaşam süresi 30 yıl uzadı

Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Bölgesi yetkilileri, bölge halkının ortalama yaşam süresinin 30 yıl uzadığını açıkladı. Yetkililer, 75 yıl önce 40-50 yıl olan ortalama ömrün 77'ye çıktığını vurguladı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra DSÖ kurulduğunda, Batı Pasifik ülkeleri ve bölgelerindeki halkın ortalama ömrünün 40 ile 50 yıl arasında olduğunu belirten yetkililer, bazı yerlerde doğan bebeklerin yaklaşık yarısının, yetersiz sağlık hizmetleri ve çalışanları sebebiyle yaşamını yitirdiğini kaydetti. DSÖ, o zamanlar halk sağlığının çiçek hastalığı ve çocuk felci sebebiyle tehdit altında olduğunu, bunun yanı sıra sıtma ve diğer tropikal hastalıkların büyük risk oluşturduğunu belirtti.