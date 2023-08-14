Batı Avustralya Polisi, Nalokson İlacını Kullanmaya Başlıyor

Batı Avustralya eyaleti polisi, "opioid" adlı etken maddeli ilaçların doz aşımlarında "insanları ölümün eşiğinden döndürdüğü tespit edilen 'nalokson' ilacını" kullanmaya başlayan Güney Yarımküre'deki ilk emniyet gücü olacak.

ABC News'in haberine göre, daha önce Batı Avustralya, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde test edilen "nalokson" ilacı 3 kişinin hayatını kurtardı.

"Opioid" adlı etken maddeli ilaçların doz aşımı etkilerini 30 ila 90 dakika arasında tersine çevirerek sağlık görevlileri için zaman kazandıran ve insanları "ölümden döndüren" söz konusu ilaç, Batı Avustralya polisince ilgili vakalarda kullanılmaya başlanacak.

Böylelikle Batı Avustralya polisi, Güney Yarımküre'de "nalokson" ilacını kullanma izni verilen ilk emniyet gücü olacak.

Emniyet ve savunma sanayisinden sorumlu bakan Paul Papalia, şu anda "naloksonu" kullanmak için eğitilmiş yaklaşık 500 polis memuru olduğunu ancak zamanla tüm memurlara gerekli eğitimin verileceğini söyledi.

"Nalokson" test aşamalarını geçti

ABD ve İskoçya'da kullanıma sunulan ilaç, 2021'in ortalarında Batı Avustralya eyaletinde test edilmesinin ardından ülke genelinde reçetesiz olarak ücretsiz verilmeye başlandı.

Batı Avustralya polisi de eyaletin Perth, Bunbury ve Geraldton şehirlerindeki 365 memurun dahil olduğu deneme aşamasında 20'den fazla kez ilacı kullandı.

Ulusal Uyuşturucu Araştırma Enstitüsü ve Batı Avustralya eyaletinin Ruh Sağlığı Komisyonunca yapılan incelemede, "nalokson" ilacının polisler tarafından kullanılmasının "etkili olacağı ve hayat kurtarabileceği" belirtilerek, diğer eyaletler için "örnek olması" gerektiği kaydedildi.

Karardan memnuniyetlerini dile getiren bazı kesimler, "naloksonun" her ilk yardım çantasında bulunması gerektiğini savunuyor.

Morfin ve genellikle ameliyat sonrası verilen çok güçlü ağrı kesici olan "oksikodon", ülkede aşırı doz ölümlerde rol oynayan başlıca "opioid" içeren ilaçlar olarak biliniyor.