Başkan Zolan, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan iyilik melekleriyle buluştu

DENİZLİ - ' Denizli'de sahipsiz kimse kalmayacak' sloganıyla hizmet veren Evde Bakım ve Sağlık Merkezi çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Zolan, "İnsana faydalı olmak, dua almak çok çok kıymetli. İnşallah el ele kol kola insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Denizli'de günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gideren Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi eğitim çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nde düzenlenen eğitim toplantısına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi Sorumlusu Şükran Atmaz ve çalışanlar katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada Denizli'de yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların derdine derman oldukları için tüm çalışanlara teşekkür etti.

"Vatandaşlarımız yaptığınız işten çok memnun"

Evde Bakım ve Sağlık Hizmetlerinin çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini, belediyenin tüm hizmetlerinin yanında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Her insanın kendi dünyası içinde sorunları vardır. Ancak sizin kendi sorunlarınızı bir kenara bırakıp vatandaşlarımızın sorunlarına dokunmanız çok çok kıymetli. Zaten yaptığınız iş sıradan bir iş değil. Bu iş gönüllü yapılmazsa görevinizi yerine getirmeniz mümkün değil. Çok şükür sizler de işinizi gönüllü yapıyorsunuz. Vatandaşlarımız yaptığınız işten çok memnun, bizleri gördüklerinde çok çok teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar. Sizler de bunu yüzlerce kez duyuyorsunuzdur. Bu da size enerji ve moral veriyordur. İnsana faydalı olmak, dua almak çok kıymetli. İnşallah el ele kol kola insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.