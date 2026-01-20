Haberler

Başkan Büyükkılıç, 800 yataklı yeni hastane projesinin yatırım programına alındığını duyurdu

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde yapılması planlanan 800 yataklı yeni hastane projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin sağlık alanında bölgesel bir merkez olma vizyonunun kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Erciyes Üniversitesinde bulunan tıp fakültesine yapılacak 800 yataklı hastane projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığı haberini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu önemli projenin onaylanmasında her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'a, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel'e ve emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum. 800 yatak kapasiteli modern hastane, yalnızca Kayseri'ye değil, bölge illerine de sağlık hizmeti sunması hedefleniyor."

Kaynak: AA / Murat Asil - Sağlık
Haberler.com
500

