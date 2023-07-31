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Başhekim, yaralı eşeği tedavi etti

Sağlık Haberleri

Bingöl'ün Karlıova ilçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu, evine giderken mahallede yaralı olarak gördüğü eşeği tedavi etti. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu, hafta sonu evine giderken mahallede yaralı olarak gördüğü eşeği tedavi etti, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu akrabası ile hafta sonu eve giderken, merkez Kanitaht Mahallesi'ndeki parkında yanında ayağından yaralı bir eşek olduğunu fark etti. Eşeğin durumuna duyarsız kalmayan başhekim Bahadıroğlu, imkanlar dahilinde eşeği tedavi ederek ilaçlarını temin etti.

Başhekimin örnek davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Devlet Hastanesi Karlıova Bingöl Sağlık Haberler

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