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Başhekim, yaralı eşeğe pansuman yaptı

Sağlık Haberleri

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu, sokakta gördüğü ayağından yaralanan eşeğe pansuman yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu, sokakta gördüğü ayağından yaralanan eşeğe pansuman yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karlıova ilçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu, evine gittiği sırada Kanitaht Mahallesi'ndeki parkın yanında, yürürken sendeleyen bir eşeği fark etti. Kontrol etmek için yanına yaklaştığı eşeğin ayağından yaralandığını belirleyen Bahadıroğlu, bir yakınıyla beraber eşeğe pansuman yaptı. Bahadıroğlu ve yakınının eşeğe pansuman yapma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Devlet Hastanesi Karlıova Sağlık Haberler

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