Başakşehir'de Ahmet Balamir Eğitim Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Başakşehir'de yapımı tamamlanan Ahmet Balamir Eğitim Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Güvercintepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan merkezin açılış töreninde konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, henüz 3 yaşını yeni doldurmuş genç bir hastane olduklarını söyledi.

Bu 3 yılda 10 milyon hastaya sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Yiyit, bunun dışında 45 bin doğum, yaklaşık 400 bin ameliyat yaptıklarını kaydetti.

Bu sayıların, hastanelerinin sağlığın merkezi olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Yiyit, "Sağlık hizmeti sunumu için hastane fonksiyonumuzu yerine getiriyoruz ama bir tarafımız daha var. O da eğitim. Geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiriyoruz. Başta ülkemizde gelecekte sağlık hizmetlerini verecek hekimlerin eğitimini sağlıyoruz. Şu an 70'e yaklaşan eğitim kliniğimiz var ve 1500 civarında şu an bizde eğitim alan hekim var. Muhtemelen bu, 2 bini çok yakında geçecek." diye konuştu.

Prof. Dr. Yiyit, burada eğitim noktasında var olduklarını anlatarak, "Burada bizim hocalarımızın eşliğinde geleceğin aile hekimleri yetişecek. Aynı zamanda da bu bölgedeki vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verilecek. Hastanemize entegre olduğu için de aslında zincirin birinci basamağıyla üçüncü basamağı arasında bir organizasyon olacak." ifadelerini kullandı.

"Başakşehirliler birinci basamak sağlık hizmetlerinden kolayca faydalanabilecek"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise ilçede yatırım halkalarına bir yenisini daha ilave ettiklerini söyledi.

Tarihten gelen sağlığın merkezi olma geleneğini "Türkiye Yüzyılı"nda da kararlı ve emin adımlarla sürdürdüklerini dile getiren Kartoğlu, "Ahmet Balamir Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene odalarının yanında aşı-bebek izleme, gebe izleme, emzirme ve aile planlama odaları yer alıyor. Başakşehirli komşularımız, hastaneye gitmeden, birinci basamak sağlık hizmetlerinden kolayca faydalanabilecek." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Bekir Aktura, merkezin 1 Ekim'e kadar İlçe Sağlık Müdürlüğünce işletileceğini belirterek, burasının daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği'ne devredileceğini aktardı.

Törende konuşan hayırsever iş insanı Ahmet Balamir de toplum sağlığının önemine değinerek, "Ülkemizin sağlık yatırımlarına bir nebze de katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Ülkemize nice yatırımlar kazandırmak ümidiyle." değerlendirmesini yaptı.