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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı

Sağlık Haberleri

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı bölümlerde su birikintisi olduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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