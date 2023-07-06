Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne bağlı Ömer Dağ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi hizmete alındı. Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, ülkede sağlık hizmeti veren en büyük merkezlerden biri olan hastanelerine bağlı eğitim aile sağlığı merkezi açtıklarını belirtti. Aile sağlığı merkezlerinin ikinci ve üçüncü basamakta oluşan hasta yığılmalarını engellediğini dile getiren Yiyit, merkezin şehir hastanesiyle entegre olduğunu ve ileri düzey tedavisi gereken hastaların bir üst merkeze entegrasyonunun kolay olacağını ifade etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne bağlı Ömer Dağ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hizmete alındı.

Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede sağlık hizmeti veren en büyük merkezlerden biri olan hastanelerine bağlı eğitim aile sağlığı merkezi açtıklarını söyledi.

Üç basamaktan oluşan sağlık sisteminde aile sağlığı merkezlerinin birinci basamağı oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Yiyit, sistemin ikinci basamağında devlet, üçüncü basamağında ise eğitim araştırma ve şehir hastanelerinin bulunduğunu kaydetti.

Yiyit, aile sağlığı merkezlerinin ikinci ve üçüncü basamakta oluşan hasta yığılmalarını engellediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aile sağlığı merkezleri, bebeklikten ölüme kadar bireylerin sağlıklarının takibi için çok önemli. Bunun ötesinde de basit hastalıkların reçete edilebildiği, tedavi edilebildiği merkezlerdir. Eğitim aile sağlığı merkezleri bir eğitim araştırma hastanesine bağlı, burada bir öğretim görevlisi ve ondan eğitim alan hekimler oluyor. Yani aslında bir yandan birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde hizmet verecek aile hekimleri yetişecek, bir yandan da birinci basamak aile sağlığı hizmeti verilecek. Bu anlamda hem hizmet hem eğitim merkezleridir."

Yiyit, merkezin şehir hastanesiyle entegre olduğu için ileri düzey tedavisi gereken hastaların bir üst merkeze entegrasyonunun kolay olacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından Eğitim ASM'nin bahçesine hatıra ağacı dikilerek, merkez gezildi.

Programa, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.